شدد أحمد يحيى، وكيل مصطفى فتحي، على أن قرار رحيله عن نادي الزمالك والانضمام إلى صفوف التعاون حل جيد لجميع الأطراف.

كواليس انتقال مصطفى فتحي للتعاون

وعلق يحيى قائلًا: “نادي التعاون السعودي كان يرغب في التعاقد مع مصطفى فتحي خاصة وأن المدير الفني الحالي هو نفس المدير الفني لسكري القصيم خلال فترة تواجد مصطفى في ذات النادي من قبل”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “الزمالك لم يصل له أي عرض بأكثر من مليون دولار، وكان من الصعب انتظار مصطفى فتحي لنهاية الموسم، خاصة وأن العرض من الممكن ألا يأتي مجددًا”.

وأضاف وكيل اللاعب خلال تصريحاته لإذاعة “ميجا إف إم”: “مصطفى فتحي شخص غير مثير للمشاكل، ولن يلعب في مصر لفريق غير الزمالك، وسيوقع على عقد ثلاثي يضمن ذلك”.

وبشأن غضب الجماهير لرحيله في وسط الموسم، قال: “كل شخص يقرر من وجهة نظره، ورأي الجماهير يحترم لكن مصطفى يتمنى أخذ هذه الخطوة خاصة وأن اللاعب استفاد ماديًا، ونادي الزمالك أيضًا، ونادي التعاون فنيًا”.

فتحي ينضم إلى التعاون رسميًا

وأعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، بالأمس عن رحيل فتحي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مقابل مليون دولار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).