أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن اللقاحات تقلل من ضرر الفيروس بغض النظر عن متحوراته.

د. عبدالله عسيري – الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة: الحالات الحرجة لا تزال قليلة، وزيادة عدد حالات فيروس كورونا اليومي متوقع بسبب سرعة انتقال المتحور أوميكرون.@K_Alsuliman@assiriama#في_العلن#قناة_السعودية pic.twitter.com/b1Ldgnf3P6

— قناة السعودية (@saudiatv) January 23, 2022

اللقاحات تمنع المرض الشديد:

وتابع عسيري خلال حواره إلى قناة السعودية، أن اللقاحات تقلل احتمالات العدوى وتمنع المرض الشديد وحدوث وفيات، وتحقق ذلك في مواجهة المتحورات السابقة قبل متحور دلتا، موضحًا أن الفيروس تعلم كيفية تخطي بعض حواجز المناعة واستعاد قدرته على الانتقال مثل متحور دلتا، لكن قدرة اللقاحات على منع المرض الشديد مستمرة وتقليل ضراوة المرض والحاجة إلى الرعاية الصحية.

زيادة عدد الحالات:

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن الحالات الحرجة لا تزال قليلة وزيادة عدد حالات فيروس كورونا اليومي متوقع بسبب سرعة انتقال المتحور أوميكرون، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي يشهد زيادة في أعداد الحالات على مستوى العالم.