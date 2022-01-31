أعلن نادي عجمان الإماراتي اليوم الاثنين عن التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو قادمًا من نادي الاتفاق، كصفقة انتقال حر.

عجمان يفوز بصفقة وليد أزارو

ونشر الحساب الرسمي لنادي عجمان عبر “تويتر” لقطات من توقيع أزارو للنادي، قادمًا من الاتفاق.

يذكر أن الشباب كان اهتم بالتعاقد مع أزارو صاحب الـ26 عامًا، بعد انتقال النيجيري أوديون إيجالو لنادي الهلال، لكن الليث تراجع بحسب التقارير الصحفية.

وكان أزارو لعب مع نادي الاتفاق منذ عام 2020 قادمًا من الأهلي المصري.

هدفان فقط لـ أزارو بالدوري السعودي قبل الرحيل

وسجل أزارو هدفين مع الاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي قبل رحيله.