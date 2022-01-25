حقق الطالب في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة حفر الباطن وليد بن مضحي الحربي المركز الأول في مسابقة الأمن السيبراني The cybersecurity club CTF، التي نظمتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بنادي الأمن السيبراني.

مراكز عديدة:

وذكر الحربي أنه يشارك في مسابقات الأمن السيبراني على مستوى المملكة والوطن العربي وحقق العديد من المراكز إذ حقق المركز الثاني على مستوى مجموعات طلاب جامعات السعودية في مبادرة سايبر هب 2020 والمركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط في مسابقة WiCSME 2020.

وأشار وليد الحربي إلى أنه بدأ في مجال الأمن السيبراني عام 2011 م واكتشفت العديد من الثغرات في برامج الحماية وأنظمة التشغيل وحصل على مكافآت مالية بعد اكتشاف عدة ثغرات.