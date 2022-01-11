أكد الإعلامي وليد الفراج أن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستكشف عن قرارها بشأن أزمة نجم الهلال، محمد كنو خلال الفترة المقبلة.

#وليد_الفراج: لجنة الاحتراف ستصدر قرارها هذا الاسبوع بخصوص قضية #محمد_كنو .. شخصيات هلالية ونصراوية تواصلت مع اللجنة ووزارة الرياضة تؤكد أن القانون سيطبق على الجميع وللمعترض اللجوء لمرحلة تقاضي آخرى .

اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/b8DBosr0C3 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 10, 2022

الاحتراف ستصدر قرارها بشأن محمد كنو:

وعلق وليد الفراج خلال برنامجه “أكشن مع وليد”، على هذه الأزمة قائلًا: “لجنة الاحتراف ستصدر قرارها هذا الأسبوع بخصوص قضية محمد كنو”.

وتابع: “شخصيات هلالية ونصراوية تواصلت مع اللجنة ووزارة الرياضة تؤكد أن القانون سيطبق على الجميع وللمعترض اللجوء لمرحلة تقاضي أخرى في غرفة فض المنازعات”.

الهلال يجدد عقد لاعبه والنصر يصعد:

وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أكد أن أزمة نجم نادي الهلال الحالية تتشابه تمامًا مع قضية عوض خميس خلال عام 2017، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).