أشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بموقف الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي بنادي النصر، وذلك بعد إعارة لاعبين من النصر لنادي الطائي بدون أي التزامات مالية على الطائي.

موقف نبيل من خالد بن فهد

وقال الفراج في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” : “موقف نبيل من رمز النصر بإعارة اللاعبين مختار علي ونواف العقيدي لـ الطائي حتى نهاية الموسم، بدون أي التزامات مالية على الطائي، وذلك بسبب أزمته المالية والعناصرية مع الفترة الشتوية، كل الشكر والتقدير لسموه على موقفه الكريم مع فارس الشمال”.

مواجهة قوية بين الطائي والنصر

وسيواجه فارس الشمال، فريق النصر في الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد السادس من فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن جمهور النصر كان وجه الشكر إلى الأمير خالد بن فهد بسبب مساهمته في حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية بالفترة الأخيرة.