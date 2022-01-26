بدأ العد التنازلي لإطلاق لعبة “سكاي لوب”، التي يُطلق عليها لقب “وحش ونتروندرلاند”، إذ تستعد المنطقة، التي تعد واحدة من أبرز وجهات موسم الرياض، لفتح أبواب اللعبة أمام الجماهير المتعطشة لأنشطة الإثارة والحماس، حيث تشكل اللعبة إحدى أكثر الفعاليات جذبًا للزوار في مناطق الموسم.

وتتكون اللعبة، التي تعد أطول “سكاي لوب” متنقل في العالم، من مجموعة عربات تتحرك ضمن مسار أفعواني، في رحلة تتنوع بين الصعود الرأسي والانقلاب الخلفي الذي يضع العربات وركابها في وضع مقلوب، إضافة إلى حالات من الهبوط بسرعات عالية في تموجات منتظمة ودائرية، عبر مسارات محددة تمرّ خلالها العربات، ويبلغ ارتفاع اللعبة 52م، فيما تصل سرعتها إلى 110 كم في الساعة.

مميزات لعبة سكاي لوب:

وتتميز لعبة “سكاي لوب” بتصاميمها المتضمنة سلسلة من المنعطفات المكدّسة، والاستدارات المعروفة في مصطلحات اللعبة باسم “لفّة الكوبرا”، إضافة إلى عدد من الأبراج والمسارات بأشكال متباينة ضمن مراحل اللعبة، والتي تزيد استمتاع الزوار بلحظات فريدة ومميزة على أرض “ونتروندرلاند”.

وتأتي “سكاي لوب” ضمن مجموعة من ألعاب الإثارة الجاذبة لعشاق المغامرة والألعاب الحماسية في منطقة “ونتروندرلاند”، التي تشكل واحدة من أبرز مناطق موسم الرياض، إذ تتميز بطابعها العام الذي يركز على جذب فئات المجتمع ومنحهم تجارب ترفيهية متكاملة، عبر الفعاليات المقامة في أجواء شتوية بالهواء الطلق.

وتتضمن المنطقة العديد من التجارب الفريدة، منها: فعاليات كوكوميلون، الممرات ذات الأضواء التي تجذب الزوار لاستكشاف فعاليات المنطقة، إضافة إلى الكابينات الشتوية التي تقدم مشروبات ساخنة وأطعمة متنوعة من كافة أنحاء العالم.