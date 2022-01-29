أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن المخالف في قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله مع النصر أو قضية محمد كنو لاعب الهلال مع النصر سوف يُحاسب، مضيفًا أن اتحاد القدم ليس له علاقة بـ لجنة الكفاءة المالية.

ياسر المسحل – رئيس اتحاد الكرة : من لديه استفسار فليتقدم وسنرد عليه ولكن لا نستطيع تغطية وملاحقة كل الاشاعات.. أي مخالفة سنطبق النظام عليها .. لا علاقة لنا بلجنة الكفاءة المالية.. أغلب الأندية أبدت رغبتها بزيادة عدد اللاعبين الأجانب

#ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/XB4nieJWFb — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 28, 2022

مرحلة حساسة لـ الكرة السعودية حاليًّا:

وتحدث المسحل لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “ليس لدينا وقت للرد على كل الشائعات أو تغطية الأمور كلها لأننا نمر بمرحلة حساسة وهي ضرورة تأهل المنتخب السعودي لـ كأس العالم 2022، ولكن أي جهة إعلامية ترغب في الاستفسار، نحن سنرد عليها”.

المخالف سيُطبق عليه النظام:

وأضاف ياسر المسحل: “أي مخالف في القضايا المطروحة حاليًّا والتي ننظر إليها سوف يعاقب فورًا، وأي مخالفة سنطبق النظام عليها، ولا نستطيع كشف كل تفاصيل هذه القضايا لأنها مطروحة حاليًّا بالجهات المختصة في اتحاد القدم، وردنا كان واضحًا بخصوص قضية فيصل الخراع مع نادي الاتحاد حول أحد الاستفسارات”.

وواصل رئيس اتحاد القدم السعودي قائلًا: “أندية دوري المحترفين لديها رغبة في زيادة عدد الأجانب خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “اتحاد القدم ليس له علاقة بلجنة الكفاءة المالية، غير أن رئيسها هو عضو في مجلس إدارة اتحاد القدم”.