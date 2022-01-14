نجح السائق السعودي يزيد الراجحي في إنهاء منافسات رالي داكار السعودية 2022، اليوم الجمعة، محتلًا المركز الثالث.

وظهر يزيد الراجحي بمستوى مميز طوال منافسات رالي داكار السعودية 2022، وكان منافسًا قويًا، ليحقق إنجازًا تاريخيًا ويحتل المركز الثالث.

نتائج يزيد الراجحي

ونشر حساب يزيد الراجحي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للسائق وهو يرفع العلم السعودي على منصة تتويج رالي داكار 2022، في إنجاز تاريخي بأصعب سباق في رياضة المحركات على متن تويوتا هايلوكس.

سندرلاند بطلًا لفئة الدراجات

على الجانب الآخر، نجح البريطاني سام سندرلاند، من فريق جاز جاز الإسباني، في التتويج بلقب رالي داكار السعودية 2022 فئة الدراجات النارية، بعدما كان الأكثر ثباتًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتفوق سندرلاند في الترتيب العام بمنافسات رالي داكار السعودية 2022، على التشيلي بابلو كينتانيا هوندا”، المتوج بآخر مرحلة من السباق، اليوم الجمعة، بين بيشة وجدة، والنمساوي ماتياس فالكنير “كي تي إم”.