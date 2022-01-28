قالت دارة الملك عبدالعزيز إن الاحتفاء بـ يوم التأسيس يعد عرفًا للعديد من دول العالم، لما يمثله من رمزية تدعم الهوية الوطنية، والاجتماعية، والثقافية، ولما يشكله من محورية في تاريخ تلك الدول.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز نماذج دولية من الاحتفاء بيوم التأسيس كالتالي:

– أستراليا 26 يناير: اعتمدت عام 1818 م يوم تأسيس مدينة سيدني ليكون يومًا لتأسيس أستراليا.

– اليابان 11 فبراير: اعتمدت عام 1966 م ذكرى تأسيس اليابان بدءًا من الإمبراطور الأول.

– المجر 20 أغسطس: اعتمدت عام 1990 م تأسيس الدولة بتولي أول ملوكها الملك ستفين.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمس الخميس، أمرًا ملكيًا بتخصيص يوم 22 فبراير من كل عام لذكرى تأسيس الدولة السعودية ويصبح إجازة رسمية.