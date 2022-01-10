يُقدم ضمك مستوى مميزًا هجوميًّا ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ضمك يقترب من أعلى معدل تهديفي:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك 10 أهداف، لتسجيل أعلى معدل تهديفي له خلال مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع “تويتر”.

وتساءل حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على “تويتر”: “هل ينجح بتحقيق هذا الرقمي التهديفي في 12 جولة متبقية؟”، حيث بلغ معدله 1.23 هدف في 2020، 1.43 هدف في 2021، و1.33 هدف هذا الموسم.

فارس الجنوب في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد فارس الجنوب لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، بعد تعادله مع الأهلي في الجولة الماضية.