تشهد الفترة المقبلة غياب العديد من اللاعبين عن فرقهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022.

بطولة كأس أمم إفريقيا 2022:

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى السادس من شهر فبراير المقبل، ليتأكد غياب اللاعبين عن أول 3 جولات من الدور الثاني من الدوري، بجانب كأس السوبر السعودي.

أبرز الغائبين عن دوري المحترفين:

وتلقت أندية المربع الذهبي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الاتحاد، الشباب، النصر وضمك” صدمة قوية بغياب أبرز لاعبيها عن الجولات 16، 17 و18.

ويغيب عن صفوف الاتحاد، المدافع المصري أحمد حجازي، ويفقد الشباب، هداف البطولة، النيجيري أوديون إيغالو، ويخسر النصر خدمات الكاميروني فينسنت أبو بكر، ويغيب الحارس الجزائري مصطفى زغبة عن ضمك.

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اثنين من الأعمدة الأساسية، وهما؛ حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي، والنجم التونسي نعيم سليتي، فيما يغيب عن الفيصلي، مهاجم الرأس الأخضر جوليو تفاريس.

كما يغيب الغاني صامويل أوسو عن الفيحاء، ويفقد الطائي لاعبه الزيمبابوي موسونا، ويخسر الفتح خدمات لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة، بجانب غياب مهاجم الرأس الأخضر فابيو أبرو عن الباطن.