أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير معهد البحوث.

– مدير أول إدارة المحافظ.

– مدير أول/ الأمن السيبراني والهندسة والعمارة.

– مدير أول/ الأمن السيبراني والحوكمة والمخاطر والامتثال.

– أخصائي أنظمة التنقل وعمليات التخطيط.

– أخصائي التخطيط الإقليمي والعمراني.

– مدير الطرق/ تطوير الأصول.

– مدير أول الحوكمة والسياسات واللوائح.

– أخصائي التخطيط الإقليمي والعمراني.

– مدير أول الأعمال.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)