شارك ما يزيد عن 200 فارس وفارسة في سباقات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل نسخة 2022، من أكثر من 30 دولة حول العالم.

وتمت المنافسة في مسار طوله 120 كيلومتراً للبطولة المقامة في محافظة العلا.

قيمة جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل هي الأعلى

وتُقدر قيمة جوائز البطولة بـ حوالي 4,2 ملايين دولار أمريكي أي ما يُعادل 15 مليون ريال، وتعد الأعلى في بطولات القدرة والتحمل.

وتحظى البطولة بإشادة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية؛ حيث تجري البطولة على مسافة 120 كيلومترًا، مع أربع دورات حول المسار على مدار 8 ساعات .

البطولة جزء من مهرجان شتاء طنطورة

ويعد كأس الفرسان إحدى أهم البطولات في هذه الرياضة، كما تعد جزءاً من مهرجان شتاء طنطورة في العلا .

وكانت البطولة أُقيمت بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وبالتعاون مع الاتّحاد السعودي للفروسية والاتحاد الدولي للفروسية.