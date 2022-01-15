يعمل نادي الاتحاد على تجهيز 15 مليون ريال وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية، لقيد بديل عبدالإله المالكي وتسجيل المغربي عبدالرزاق حمدالله في قائمة العميد للمشاركة في المباريات المقبلة.

15 مليون ريال تُمكن الاتحاد من تسجيل الصفقات

وكان أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أكد خلال حديثه للإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” أن العميد بحاجة إلى 15 مليون ريال لنيل الكفاءة المالية والحصول على فرصة لتسجيل الصفقات الجديدة.

النابت بديل عبدالإله المالكي بالاتحاد

ويُعد سميحان النابت لاعب وسط الفريق الكروي الأول في التعاون، مرشحًا وبقوة للانضمام إلى نادي الاتحاد خلال فترة انتقالات يناير الحالية.

يذكر أن الحائلي كان قال بإن المالكي سيغادر الاتحاد ويتجه إلى الرياض لظروف أسرية، ليؤكد تقارير اقتراب اللاعب من الانضمام لنادي الهلال.

وكان جمهور نادي الاتحاد وجه صافرات استهجان للاعب عبدالإله المالكي في مباراة الاتحاد والفيحاء، التي أُقيمت مساء الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.