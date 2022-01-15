أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري مساعد/ الرعاية المركزة (الرياض).

– استشاري طب طوارئ البالغين (الرياض).

– مدير قسم الرعاية الصيدلانية (الرياض).

– استشاري جراحة عظام (الرياض).

– استشاري عيون (الرياض).

– صيدلاني أول (الرياض).

– صيدلاني ثانٍ (الرياض).

– اختصاصي قسم قاعدة البيانات (الرياض).

– محلل سياسات إدارية (الرياض).

– مساعد أول سلسلة التوريد (الرياض).

– مصمم جرافيكس (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– كبير أخصائي تقنية قلب واوعية دموية (جدة).

– استشاري أسنان (جدة).

– مدير الإدارة العامة للرعاية الصيدلانية (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)