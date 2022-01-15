أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي محلل كهربي.

– مدير مراقبة تنفيذ خطط الأصول.

– محلل الأعمال.

– مهندس سلامة أول.

– أخصائي أول عمليات الأصول.

– أخصائي تطوير عمليات الوقود.

– أخصائي دعم إدارة العمليات.

– أخصائي مراقب المستندات.

– مدير عمليات الأصول.

– أخصائي الذكاء التسويقي.

– أخصائي برامج حكومية.

– مدير تطوير العقود.

– أخصائي مشاريع الهيدروجين.

– مدير تطوير الأعمال.

– أخصائي مراقبة المشاريع المشتركة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)