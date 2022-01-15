أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

وأبرزت شركة طاقة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس نزاهة.

– مهندس ميداني/ سلكي.

– فني أول/ معدات.

– فني أول/ سلكي.

– قائد/ مدرب المعدات.

– قائد/ مدرب سلكي.

– قائد/ مدرب الحفر.

– قائد/ مدرب التدعيم.

– قائد/ مدرب أنابيب ملفوفة.

– أخصائي حلول التدعيم.

– مهندس ثالث حلول/ تقنية الاتصالات.

– مهندس ثانٍ حلول.

– مهندس أول حلول/ تقنية الاتصالات.

– فني صيانة/ إلكترونيات.

– أخصائي إدارة المرافق.

طريقة التقديم على وظائف شركة طاقة:

وأوضحت شركة طاقة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)