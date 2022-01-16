أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في كل من الخبر، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة هاليبورتون:

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل الحسابات.

– أخصائي/ شريك عمليات الموارد البشرية.

– فني مساعد الخدمات.

– أخصائي إداري أول.

– فني كهرباء.

– مبرمج.

– منسق خدمات.

– مهندس ميداني.

– أخصائي مركز عمليات الحفر.

– مهندس معدات.

– أخصائي فني/ التصميم.

– مهندس ميداني/ التسجيل والأداء.

– منسق الصيانة.

– أخصائي أول/ أدوات الخدمة.

– فني ميكانيكي.

– مهندس ميداني/ الخدمات.

التقديم على وظائف شركة Halliburton:

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)