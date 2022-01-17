كشفت تقارير إعلامية عن أن 17 ألف يورو تسببت في تأخير إصدار شهادة الكفاءة المالية لـ الأهلي، وذلك قبل ساعات من مواجهة نادي ضمك غدًا في الجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المبلغ تسبب في تأخير الكفاءة المالية لـ الأهلي

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” المذاع على قناة MBC Action أن شهادة الكفاءة المالية للراقي تأخرت قبل قليل بسبب ظهور 17 ألف يورو بشكل مفاجئ.

وحول هذا الأمر قال مشعل العتيبي الإعلامي المقرب من الراقي: “17 ألف يورو عبارة عن مساهمة تضامنية وماجد النفيعي رئيس النادي سددها فور وصولها”.

وأضاف: ” فوجئت الإدارة بعد رفع أوراق الكفاءة بصدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع التسجيل بسبب قيمة 17 ألف يورو ولكن تم سدادها، وتنتظر الإدارة حاليًا صدور الكفاءة”.

مباراة قوية لـ الأهلي ضد ضمك

يذكر أن الراقي سيواجه ضمك غدًا بحثًا عن الفوز والوصول إلى النقطة رقم 22.