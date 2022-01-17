أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– اختصاصي أول أجهزة التقويم والأطراف الصناعية (الرياض).

– استشاري مشارك/ الحالات الحرجة (الرياض).

– أخصائي تقني فيروسات (الرياض).

– أخصائي التصوير الإشعاعي (الرياض).

– فني ثانٍ/ إمداد غرف العمليات (الرياض).

– أخصائي مختبر تقني ثانٍ (الرياض).

– أخصائي علم الخلايا (الرياض).

– أخصائي مختبر (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– مدير قسم خدمات البيئة/ مكافحة الحشرات (الرياض).

– كبير محللين المعلومات الصحية (الرياض).

– اختصاصي قسم قاعدة البيانات (الرياض).

– مساعد رعاية مرضى (الرياض).

– معاون مكافحة الحشرات (الرياض).

– سائق (الرياض).

– أخصائي أول علم التخاطب والبلع (جدة).

– استشاري قلب (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)