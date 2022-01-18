أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة سيركو:

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير بيئي.

– خبير إدارة النفايات.

– خبير الإشراف على الموقع.

– مدير برنامج.

– خبير الاختبار والتكليف.

– خبير التعبئة والانتقال.

– خبير محلل مالي.

– خبير إدارة العقود وسلسلة التوريد.

– خبير إدارة الأصول والمرافق.

– خبير التشغيل والصيانة.

– خبير إدارة الأصول المؤسسي.

– خبير إدارة المدينة.

– خبير البنية التحتية والبناء.

– مدير مشروع.

– مراقب المستندات.

– مهندس الصحة والسلامة المهنية.

– خبير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

– خبير إدارة التحول/ التغيير.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة Serco:

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)