كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن عقوبة مخالفة استخدام سقف مستعار يتأثر بالرطوبة.

2000 ريال غرامة

وأوضحت الوزارة، في منشور لها، أن عقوبة مخالفة استخدام سقف مستعار يتأثر بالرطوبة هي 2000 ريال، ويبدأ تاريخ التنفيذ من 12 /6/ 1443هـ.

وأضافت الوزارة، أن الإجراءات المصاحبة للمخالفة هي: التنبيه قبل إيقاع العقوبة، تصحيح الغرامة، مضاعفة الغرامة في حال التكرار.

غرامة وضع الملابس على الأرض

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية فرضت عددًا من الغرامات المرتبطة بنشاط غسيل الملابس، حيث تضمنت الغرامات مخالفة وضع الملابس على الأرض مباشرة والتي تصل إلى 1000 ريال.

كما تضمنت العقوبات غرامة بقيمة ألفي ريال على مخالفة عدم إيصال مصدر البخار بالتصريف، وغرامة أخرى بقيمة 3000 ريال على مخالفة ممارسة الغسيل في محلات الاستلام والتسليم.