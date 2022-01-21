أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية المحدودة، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة الزامل للصيانة والتشغيل، وشركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه، وشركة شبكة الإنشاء للمقاولات، وشركة رضايات المحدودة” في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم جرافيك (للجنسين).

– مطور رئيسي/ محلل تطبيقات (للجنسين).

– مدير مشروع تقني.

– مسؤول قاعدة بيانات.

– مسؤول الأنظمة.

– محلل أنظمة خبير.

– مطور رئيسي/ الواجهات الأمامية.

– مطور رئيسي جافا.

– مطور رئيسي/ تقنيات مايكروسوفت (عدد وظيفتين).

– محلل أنظمة (عدد وظيفتين).

– مطور رئيسي خبير (عدد وظيفتين).

– فني تلفزيون كيبلي (عدد وظيفتين).

– فني صيانة معدات مطابخ.

– فني أجهزة التهوية والتدفئة وتكييف الهواء.

– منسق مرافق.

– مصممة جرافيك.

– مسؤولة أنظمة.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)