أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أفيردا السعودية العالمية المحدودة، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة محجوب” في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب طرق (عدد 8 وظائف).

– سائق معده (عدد 8 وظائف).

– مراقب عمال نظافة أرضية (عدد وظيفتين).

– مشرف مدني (عدد وظيفتين).

– رسام الكتروني.

– سباك.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).