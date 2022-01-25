كشفت تقارير إعلامية عن العرض الذي تقدم به نادي الهلال، للتعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب.

عبدالرحمن الحميدي :#الهلال تقدم بعرض رسمي لـ #الشباب للتنازل عن إيغالو مقابل 25 مليون ريال اضافة للانتقال اللاعب فيتو وعبدالله الحمدان بنظام الإعارة.@A_AlHameedi⁩#برنامج_شوت pic.twitter.com/CFSXNm8Est

— برنامج شوت (@Shoot_SSC) January 28, 2022

تفاصيل عرض الهلال:

وذكر برنامج “شوت” المذاع على قناة SSC أن نادي الهلال قدم عرضًا ماليًّا قدره 25 مليون ريال لـ الشباب لضم إيجالو، بالإضافة لانتقال اللاعب لوسيانو فيتو وعبدالله الحمدان بنظام الإعارة من الهلال إلى الشباب.

وأضاف البرنامج أن إدارة الشباب تدرس العرض حاليًّا قبل الرد عليه.

الشباب قد لا يُفرط في أوديون إيجالو:

وفي وقت سابق قال الناقد الرياضي تركي الغامدي عبر حسابه في “تويتر”: “مستحيل إدارة خالد البلطان تُفرط في إيجالو هداف الدوري، والمهاجم العالمي، مقابل ضم عبدالله الحمدان، المهاجم اللي كروته الصفراء أكثر من أهدافه، مثل ما صرح البلطان، بالإضافة لمبلغ مالي مهما كان المبلغ الذي سيدفعه الهلال إلى الشباب، لو رحل إيجالو، سيكون نهاية موسم الشباب وخطأ لا يُغتفر”.

وسجل إيجالو مع البرازيلي تاليسكا لاعب النصر 12 هدفًا في صدارة قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أوديون إيجالو انضم إلى الشباب في العام الماضي قادمًا من نادي شنغهاي شينوا الصيني، كما سبق له اللعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويرغب الهلال في ضم إيجالو تعويضًا لرحيل الفرنسي بافيتيمبي جوميز.