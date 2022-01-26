كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن انضمام 26 لاعبًا لقائمة الأخضر لمباراتي سلطنة عمان واليابان بتصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

قائمة المنتخب السعودي للمباراتين

وجاءت قائمة الأخضر مكونة من: ” محمد العويس وفواز القرني ومحمد اليامي وزيد البواردي في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، أحمد شراحيلي، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، سلطان الغنام، متعب الحربي، عبدالإله المالكي، علي الحسن، محمد كنو، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، سلمان الفرج، سامي النجعي، عبدالرحمن العبود، هتان باهبري، خالد الغنام، فراس البريكان، صالح الشهري، فهد المولد”.

موعد مباراتي الأخضر ضد عمان واليابان

وسيواجه الأخضر منتخب عُمان يوم الخميس 27 يناير الجاري حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويلاقي الأخضر، نظيره الياباني في الأول من فبراير الجاري حيث تُقام المباراة ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات مونديال 2022.

ويتواجد المنتخب السعودي في صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وحيد.