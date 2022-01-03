أكدت مديرة مكافحة العدوى بمستشفى النقاهة، بدرية الفيفي، أن الانخفاض النسبي في أعداد الإصابات بفيروس كورونا يشير لوعي المجتمع والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال تلقي الجرعات.

فيديو | مديرة مكافحة العدوى بمستشفى النقاهة "بدرية الفيفي":

الانخفاض النسبي في أعداد الإصابات يشير إلى وعي المجتمع والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمالهم لتلقي الجرعات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/sqocQy9jCF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 29, 2022

إجراءات احترازية:

وقالت الفيفي خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة والتقيد بها والحرص على إتمام الجرعات الوقائية ضد الفيروس وزيادة المناعة كلها عوامل أدت إلى خفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

الحالات الحرجة:

ولفتت إلى أن معظم الحالات الحرجة كانت لأشخاص لم يلتزموا بالتحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.