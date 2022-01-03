تنظم منطقة أفالانش، في بوليفارد رياض سيتي، 3 ورش ضمن مبادرة IT، التي تسلط الضوء على إبراز الإبداع والابتكار وتعريف الأجيال الصاعدة بالمهارات والأدوات اللازمة لتنمية هواياتهم المفضلة.

مبادرة IT في بوليفارد رياض سيتي

وتركز المبادرة على خلق حلقة وصل بين الأطفال والمراهقين والخبراء في مجالات الإبداع المتنوعة، عن طريق تصميم برامج وورش عمل في المجالات الحرفية والفنية، كالرسم والتصميم والموسيقى وفنون الطهي، وفي العلوم والتكنولوجيا، والفنون الأدائية، والأدب، وريادة الأعمال، وغيرها.

ويتم تقديم ورش العمل على عدة مراحل، لتمهد الطريق لمشاركيها بالتدرج في اكتساب المهارات للحصول على شهادات اعتماد في المجالات التي يتقنونها.

فعاليات بوليفارد رياض سيتي

وتُعد منطقة بوليفارد رياض سيتي، جوهرة موسم الرياض، وأكثر مناطقه زيارة وتوثيقًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحتوي على العديد من الوجهات الترفيهية المتنوعة، كالمسارح والسينما، ومتاجر الأزياء ومستحضرات التجميل، ومناطق الألعاب الترفيهية، إلى جانب مناطق المطاعم العالمية والمحلية، لتجربة ترفيهية تفوق الخيال.

تجارب فاخرة وأجواء شتوية

ويقضي زوار منطقتي “بوليفارد رياض سيتي” و”ونتروندرلاند” في موسم الرياض، تجارب فاخرة وسط الأجواء الشتوية الباردة، وقد عزز فصل الشتاء من إقبال الزوار للاستمتاع بكافة الفعاليات المقامة في المنطقتين، من خلال التجارب التفاعلية الشيقة، والعروض المسرحية الحية، وقد صُممت بعض المناطق الفرعية فيهما بأشكال هندسية تتوافق مع الطابع الشتوي.

وتعرض متاجر “بوليفارد رياض سيتي” أنواعًا كثيرة من الأزياء، منها العباءات النسائية الشتوية، المصنوعة من أفخم أنواع الفرو والجلود، مما يمنح الزوار فرصة تسوق ممتعة، تلبي تطلعاتهم خلال جولاتهم في المنطقة.