حصل الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الكروي الأول في الهلال، على جائزة لاعب الحسم، بعد أن تصدى لـ آخر ركلة جزاء ترجيحية للفيصلي في مباراة كأس السوبر السعودي اليوم.

عبدالله المعيوف يحقق شرط تتويجه بـ لاعب الحسم

ومن شروط إعطاء جائزة لاعب الحسم أن يكون حارس الفريق الفائز بالبطولة أنقذ آخر ركلة جزاء ترجيحية ضد فريقه، وهو ما فعله المعيوف ليتوج بالجائزة ويحصل على 30 ألف ريال.

وكان محمد العمري أحرز الهدف الأول لـ الفيصلي من تصويبة قوية في الدقيقة الـ16 ثم عزز الفرنسي رومان أمالفيتانو بالهدف الثاني لعنابي سدير في الدقيقة الـ24.

ملخص مباراة الهلال والفيصلي

وبعد ذلك نجح سالم الدوسري في تقليص الفارق لـ الهلال من ركلة Double Kick في الدقيقة الـ41 بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وشهد الشوط الأول طرد الحكم الهولندي داني ماكييلي، اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب ياسر الشهراني هدف التعادل للزعيم بالدقيقة الـ54 بعد تمريرة جيدة من موسى ماريجا.

وحسمت ركلات الترجيح البطولة لمصلحة الزعيم بنتيجة 4-3، حيث سجل للزعيم كل من سالم الدوسري وموسى ماريجا وسلمان الفرج وعبدالله الحمدان، بينما سجل لفريق الفيصلي بركلات الترجيح كل من جيليرمي وإسماعيل سيلفا وإيجور روسي.