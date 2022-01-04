تُختتم مباريات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم الخميس بإقامة 4 مباريات.

توقيت مباريات اليوم بـ كأس أمم إفريقيا:

ويلعب منتخب كوت ديفوار مع الجزائر من أجل نيل المركز الأول في المجموعة الخامسة، وذلك في تمام السابعة مساءً، بينما يلعب منتخب سيراليون ضد غينيا الإستوائية في المجموعة ذاتها وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وفي مباريات المجموعة السادسة، يلعب منتخب مالي ضد المنتخب الموريتاني، والمنتخب الجامبي ضد المنتخب التونسي حيث تُقام المباراتان في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ترتيب المجموعتين الخامسة والسادسة:

ويتواجد المنتخب الإيفواري في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب غينيا الإستوائية برصيد 3 نقاط، المنتخب السيراليوني في المركز الثالث برصيد نقطتين، المنتخب الجزائري في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة السادسة، يتواجد منتخب جامبيا في صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، منتخب مالي ثانيًا برصيد 4 نقاط، المنتخب التونسي ثالثًا برصيد 3 نقاط، المنتخب الموريتاني رابعًا برصيد صفر من النقاط.