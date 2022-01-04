قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، إن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية يعمل على إطلاق 4 مسارات وبرامج جديدة للتوظيف.

تمكين المرأة في قطاع النقل

وأضاف الجاسر، خلال تدشين النسخة الأولى من معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، تحت عنوان “قدرات المستقبل اللوجستي”، أن المسار الول يتعلّق بتمكين وتوسيع مجال عمل المرأة في القطاع، والثاني لمهن المستقبل المرتبطة بتقنيات النقل الحديث، في حين يرتبط المسار الثالث بتعزيز العمل الحر وريادة الأعمال في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بينما سيكون المسار الرابع مخصصاً لقائدي الشاحنات، مشيرًا إلى أن العمل جار على توسيع برامج التدريب، وذلك بإضافة 4 برامج للأكاديمية اللوجستية، وافتتاح فرع لها في محافظة جدة.

دعم برامج التوطين

وأوضح الجاسر أن هذا المعرض يأتي امتداداً للالتزام القوي من منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دعم وتفعيل برامج التوطين، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مبيناً أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل العمل الحثيث في العام 2022 على توفير وإضافة 20 ألف فرصة وظيفية أخرى في القطاع، وتوظيف 45 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن بنهاية العام الجاري.

وقال: إنه بدعم القيادة الرشيدة أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم برامج التوطين على تحقيق الأهداف المنشودة للاتفاقية الرباعية بين منظومة النقل ووزارة الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية واتحاد الغرف، فقد نفذت منظومة النقل والخدمات اللوجستية العديد من المبادرات التدريبية المنتهية بالتوظيف وتوطين العديد من المهن في مختلف قطاعات المنظومة، حيث وُطن أكثر من 25 ألف وظيفة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومباشرة العمل فيها؛ وإنجاز توطين ما نسبته 100% في العديد من المهن، منها مساعد طيار ومراقب جوي ومرشد بحري ومهندس سلامة طرق وكذلك توطين مهن توجيه المركبات ومنافذ نشاط تأجير السيارات وغيرها من المهن الأخرى في المنظومة، مؤكداً أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل بشكل فاعل على رفع الطلب على العنصر البشري (وهو هنا المواطن السعودي) وزيادة حجم المعروض من الوظائف الجاذبة لشباب وشابات المملكة في هذا القطاع الحيوي وصولا إلى مليون فرصة وظيفية في العام 2030

وقدم صالح الجاسر شكره لجميع العاملين على ملف التوطين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن القطاع الخاص على جهودهم ، موجها بتكثيف الأداء وصولاً للأهداف المنشودة، منوها بأهمية تعزيز العمل التشاركي بين جميع الأطراف.

لجان التوطين وجهودها

يذكر أن معرض التوظيف الافتراضي الأول يأتي ضمن الجهود المشتركة بين لجنة التوطين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية ولجنة التوطين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسب التوطين وتحقيق المستهدفات المنشودة وتحفيز الشركات باستقطاب الكوادر الوطنية وفق عدة مزايا وبرامج دعم يقدمها برنامج توطين لها، حيث سيسهم هذا المعرض في عرض الوظائف الشاغرة لدى مختلف الشركات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مجالات النقل البري والبحري والسككي والجوي وكذلك اللوجستي، ومن خلال هذا المعرض سيتمكن المتقدم من خلال موقع المعرض (mtls-fair.com) من الوصول السريع والمباشر لكل وظيفة متاحة حسب المتطلبات لشغلها، كما سيفتح المجال أمام الشركات والقطاعات لخلق فرص شراكات مميزة خلال تواجدهم بالمعرض، وإتاحة الفرصة للجهات المشاركة للوصول للكفاءات الوطنية المميزة واستقطابها بشكل مباشر، وسيسهم في زيادة الوعي بقطاع النقل واستعراض مهن المستقبل داخل المنظومة، كما سيعمل على إبراز ما يقدمه الشركاء من جهود في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وذلك من خلال الجلسات الحوارية التي تتضمنها فعاليات المعرض والتي ستستمر على مدى ثلاثة أيام.

الحضور في تدشين المعرض

حضر تدشين معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي ينطلق في نسخته الأولى برعاية وزارة النقل تحت عنوان “قدرات المستقبل اللوجستي”، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس الهيئة العامة للنقل رئيس لجنة التوطين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ورؤساء الهيئات في منظومة النقل والخدمات اللوجستية والجهات ذات العلاقة، وبمشاركة عشرات الشركات الرائدة في القطاع الخاص والمستثمرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.