أوضحت الأحوال المدنية أن هناك 5 أسئلة شائعة حول بطاقة الهوية الوطنية.

استخراج الهوية:

وأضافت الأحوال عبر تويتر أنه يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية بين سن الـ (10-15) عاماً ويكون الحصول عليها اختيارياً بعد موافقة ولي الأمر، وعند إكمال (15) عاماً يكون الحصول عليها إلزامياً.

كما لفتت إلى أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (۱۸۰ يوماً)، مضيفة أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لديك صورة وبصمة مسجلة في النظام.

استلام البطاقة:

وتابعت الأحوال المدنية أنه يمكن استلام بطاقة الهوية الوطنية من أي مكتب للأحوال المدنية تختاره قبل إتمام عملية التصوير، ولا يمكن تغيير موقع الاستلام بعد ذلك، كما يستطيع الشخص تفويض من يستلم بطاقتك نيابة عنك عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.