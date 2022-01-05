حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، من خطورة الارتباط أو استخدام، شبكات الإنترنت العامة بجوالك أو مشاركة البيانات.

احذر أن ترتبط على شبكة إنترنت عامة بجوالك وتشارك بيانات خاصة جداً لك عبرها، لأنه قد يتم سرقتها وتسريبها!

وإن اضطررت للربط بهذه الشبكات العامة فتأكد من تفعيل هذه الخيارات في جوالك حتى تحدّ من أن يتتبع أحد جوالك عبر الشبكة؛ سواء آيفون أو اندرويد.

شرح الطريقة باختصار: pic.twitter.com/P3C7SP5keZ — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) January 11, 2022

تفعيل خيارات الأمان:

وأوضح الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “إن اضطررت للربط بهذه الشبكات العامة فتأكد من تفعيل خيارات الأمان في جوالك حتى تحدّ من أن يتتبع أحد جوالك عبر الشبكة؛ سواء آيفون أو أندرويد”.

وتابع عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن اتخاذ هذه الخطوات لمنع تتبع هاتفك الآيفون حال استخدام شبكات الإنترنت العامة كالتالي:

1- الضغط على الإعدادات

2- ثم الواي فاي

3- اختيار شبكة الانترنت التي الارتباط بها

4- الضغط على مزيد من التفاصيل

5- تفعيل العنوان الخاص