بدأ 50 متدرباً في شهادة الاختصاص السعودية، رحلتهم التدريبية في برنامج “ملهم” الذي أطلقته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لصناعة قيادات صحية وتمكينها من امتلاك مقومات التغيير والإلهام، والقدرة على التأثير الإيجابي في المجال الصحي.

ويأتي برنامج “ملهم” الذي تشرف عليه الرئاسة التنفيذية للشؤون الأكاديمية وتنفذه أكاديمية القيادة الصحية في هيئة التخصصات الصحية، باكورة برامج تمكين المتدربين في شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات والزمالات، ويسعى إلى إعطاء المتدربين جرعات مكثفة في الكثير من المهارات والجدارات القيادية اللازمة لقيادة الفرق الصحية بواقع 40 ساعة تدريبية حضورية وعن بُعد على مدى أربعة أشهر.

نقلة نوعية وذات قيمة

وتسعى الهيئة من خلال برنامج “ملهم” إلى إحداث نقلة نوعية وذات قيمة على مستوى متدربي شهادة الاختصاص السعودية وبرامج الدبلومات والزمالة والتخصصات العامة، تتمثل في صناعة قادة المستقبل في القطاع الصحي مؤهلين وقادرين على القيادة.

ويتفرع من البرنامج مسارات مختلفة، منها: مسار قادة المستقبل، ومسار ندوات القيادة للمتدربين، ومسار حلقات القيادة، لممثلي المتدربين حيث تحتوي هذه المسارات على مؤتمرات، وسلسلة من الندوات والحلقات التدريبية المتخصصة، تنتهي جميعها بالمسار الأخير “هورايزون” وهو عبارة عن رحلة تدريب داعمة بمؤتمرات افتراضية، ودورات حضورية وجلسات توجيهيه، ومشاريع ومهام قيادية.

كفاءات ومهارات القيادة

وخلال رحلة المتدرب في برنامج “ملهم” يتعرف على الكفاءات والمهارات والسلوكيات اللازمة للقيادة على المستوى الفردي، والتعرف على نقاط القوة والضعف ووضع خطة تحسين فردية، إضافة إلى مقارنة أساليب القيادة المختلفة، والأدوار المستخدمة لقيادة الفرق الصحية، وممارسة مهارات التواصل الفعال، وأساليب زيادة التأثير القيادي، وتطبيق أساسيات جودة الرعاية الصحية، ومبادئ سلامة المرضى، وترجمة المعرفة للرفع من المسؤولية وتحسين الرعاية المتمحورة حول المريض وتأسيس استراتيجية للمحافظة على عافية الممارس الصحي ونموه المستمر.