أعلنت شركة المياه الوطنية، عن خطوات حجز موعد مع قيادات الشركة لتقديم الشكاوى وبحثها بالنسبة للعملاء.

وأوضحت المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، أن الخطوات من خلال التطبيق تشمل ما يلي:

خطوات حجز الموعد:

– تسجيل دخول

– كل الخدمات

– موعد مع قيادات الشركة

– اختيار المسؤول

– تعبئة (نوع الخدمة/ التاريخ)

– ثم الضغط على حجز موعد

لمستخدمي Android من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

لمستخدمي IOS من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أن خدمة موعد مع قيادات الشركة، تتيح مقابلة قيادات شركة المياه الوطنية في مختلف مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية عبر أنه يمكن للمشتركين معرفة رقم حساب المشترك في خمس خطوات.

وأضافت المياه الوطنية، أنه يمكن للمشترك بسهولة معرفة رقم الحساب من خلال زيارة الفرع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي (http://e.nwc.com.sa).

وأضافت في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، أنه في حال تعذر ذلك يمكن التواصل على الرقم الموحد 920001744.