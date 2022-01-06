أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك 6 مزايا يوفرها برنامج تضافر، مستعرضة الفئات المستفيدة منه.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إن البرنامج يسهم في استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية، وتطوير قدراتها وإشراكها في سوق العمل بما يتناسب مع خبراتهم، وذلك من خلال السماح لمنشآت القطاع الخاص بتقديم خدمات بعض عامليها السعوديين للجهات غير الربحية كالجمعيات الأهلية والتعاونية.

حل نظامي أمثل:

ولفتت إلى أن البرنامج “تضافر” يعد الحلَّ النظامي الأمثل لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في تحسين واقعها في برنامج نطاقات، دون اللجوء للحلول المخالفة للنظام والتي يترتب عليها غرامة مالية على المنشآت، حيث يعمل البرنامج من خلال أهدافه الاستراتيجية؛ على تمكين القطاع غير الربحي الذي يخدم شرائح مجتمعية متنوعة، ويؤمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للفئات الأشد حاجة، ما عزز التلاحم المجتمعي والدور الاقتصادي له.

مميزات البرنامج:

ولفتت الموارد البشرية إلى أن من مميزات البرنامج أنه فتح مسارات عديدة لطالبي العمل من كل الشرائح من النساء، والرجال، وأصحاب الخبرة، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة في المدن الكبرى، والمناطق الطرفية.

4 فئات مستفيدة:

وقالت الوزارة إن هناك 4 فئات مستفيدة من البرنامج، تشمل أبناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والمسجلين في قوائم برنامج “حافز”، وخريجي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والباحثين عن عمل.