كشف رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، كواليس رحيل مهاجم الفريق النيجيري أوديون إيغالو عن صفوفه، والانضمام إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

إيغالو يعود من الاعتزال:

وقال رئيس نادي الشباب خلال مساحة خالد البلطان عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تعاقدنا مع إيغالو على أنه معتزل دوليًّا، واللاعب أخبرنا بذلك.. فوجئنا بعد ذلك أنه أعلن عودته من الاعتزال”.

وتابع خالد البلطان تصريحاته قائلًا: “اللاعب لم يتدرب بشكل جيد في الفترة الأخيرة قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، أبلغنا انه يرغب في الرحيل في أقرب وقت”.

كواليس انتقال المهاجم النيجيري إلى الهلال:

وأضاف: “تأخير راتب إيغالو كان يضعنا في موقف سيئ مع الفيفا، وبلغت قيمة انتقاله إلى الهلال 6 ملايين يورو، وهو عرض كبير جدًّا، هذا العرض لا يُرد، كان من أعلى قيمته السوقية”.

وواصل خالد البلطان تصريحاته قائلًا: “من أسباب تأخير الكفاءة المالية على الشباب هو اللاعب النيجيري، هذه الصفقة مع الهلال أنقذت الوضع المالي للشباب، ومكافأة الفوز على النصر تم صرفها اليوم”.