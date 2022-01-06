كشفت وزارة التعليم، عن 6 مهارات يعززها التكامل بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد في المرحلة الابتدائية.

تكامل التعليم الحضوري والدراسة عن بُعد

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم، إن العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من الانقطاع، عززت 6 مهارات اكتسبها الطلبة خلال رحلتهم التعليمية عن بُعد.

وأشار البيان إلى أن هذه المهارات هي: المهارات الرقمية، والمساهمة في بناء الشخصية المعتدلة بالاعتماد على النفس، والتكيّف مع التحديات والمتغيرات، وكذلك دعم مهارات التواصل والمشاركة مع الآخر، وبناء التعليم الذاتي في التفكير والاستقصاء والاستكشاف.

مزايا الدراسة الحضورية

وأوضحت التعليم أن انتظام الطلبة في مدارسهم حضوريًا يتيح تنمية قدراتهم ومهاراتهم واكتساب خبرات علمية، حيث تسهم في تعزيز الثقة والاعتماد على النفس، وبناء الشخصية المعتدلة، إلى جانب اكتساب الطلبة الخبرات والمعارف العلمية والحياتية، مضيفة أن الدراسة الحضورية تساعد في دعم المهارات الرقمية للطلبة بالاعتماد على العديد من الأدوات والوسائل التعليمية والتقنيات الرقمية المبتكرة من خلال المعلمين بصورة جاذبة؛ تسهّل عمليات الشرح وتوصيل المعلومة ضمن المقررات الدراسية.

وأشارت الوزارة في بيانها أن المجتمع المدرسي يدعم التفاعل المستمر والتواصل المباشر بين الطلبة ومعلميهم في أجواء تعليمية إيجابية، وإمكانية الحوار والمناقشة وجهًا لوجه وطرح الأسئلة حول المهام الأدائية وشرح الدروس، والتفاعل مع زملائهم من خلال التواصل الاجتماعي والتربوي داخل المدرسة، إلى جانب التكيّف والتعايش مع التحديات والمتغيرات، واكتساب المهارات الجديدة، واكتشاف المحيط التعليمي عن قرب مع عودة الحياة التعليمية لطبيعتها.

العودة الحضورية في المرحلة الابتدائية