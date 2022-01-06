يحتاج كبار السن دائمًا إلى رعاية خاصة، واهتمام استثنائي، خاصة في مثل هذه الظروف حيث فيروس كورونا ومتحوراته، والإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذي جعل وزارة الصحة تقدم عدة نصائح لمن يقوم برعاية كبار السن.
نصائح وزارة الصحة:
وقدمت الصحة 6 نصائح هامة لمن يرعى كبار السن، وذلك في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرة إلى أن كبار السن من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، وكتبت : “كبار السن، حياة المنازل.. بِرًا بهم وحفاظًا على صحتهم، اتّبع الإجراءات الاحترازية عند رعايتهم”.
وجاءت النصائح كالتالي:
- التزم بلبس الكمامة دائمًا مع الحفاظ على نظافتها وتغييرها في حال الرطوبة.
- اغسل يديك أو عقمهما باستمرار.
- لا تشارك أدوات كبير السن الشخصية مع الآخرين وعقمها بشكل دوري.
- قلل الاحتكاك بكبير السن وحافظ على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين إلا عند الحاجة.
- احرص على لبس القفاز عند تقديم النظافة الشخصية لكبير السن وتخلص منها بعد الانتهاء بشكل سليم.
- حافظ على الالتزام بمواعيد الأدوية والخطة العلاجية واحرص على التغذية السليمة لكبير السن.
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