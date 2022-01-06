يحتاج كبار السن دائمًا إلى رعاية خاصة، واهتمام استثنائي، خاصة في مثل هذه الظروف حيث فيروس كورونا ومتحوراته، والإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذي جعل وزارة الصحة تقدم عدة نصائح لمن يقوم برعاية كبار السن.

نصائح وزارة الصحة:

وقدمت الصحة 6 نصائح هامة لمن يرعى كبار السن، وذلك في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرة إلى أن كبار السن من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، وكتبت : “كبار السن، حياة المنازل.. بِرًا بهم وحفاظًا على صحتهم، اتّبع الإجراءات الاحترازية عند رعايتهم”.

وجاءت النصائح كالتالي: