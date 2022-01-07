تحت شعار افعل ولا تفعل، قدمت وزارة الصحة 7 ممارسات صحية للمصابين بفيروس كورونا خلال تواجدهم داخل الحجر المنزلي، مطالبة بضرورة الالتزام بها.

سلوكيات الحجر المنزلي

وأوضحت الوزارة، في منشور لها على صفحتها الشخصية بتويتر، هذه الأمور السبعة وكتبت: “الممارسات الصحية للمصاب في الحجر المنزلي.. ٧ أمور عليك الالتزام بها”.

وأضافت في منشورها موجهة النصيحة للمصابين في الحجز المنزلي تحت عنوان افعل:

فتح النوافذ للحفاظ على تجدد الهواء.

التواصل عن بعد من خلال التطبيقات والهواتف.

استخدام المناديل أو المرفق لتغطية الفم عند السعال أو العطس.

غسيل اليدين بالماء والصابون لتعقيمهما.

وتحت عنوان لا تفعل قالت:

مشاركة أدواتك المستخدمة مع الآخرين.

السماح بالزيارات أو استقبال الآخرين.

مشاركة دورة المياه مع الآخرين.

وزيلت الصحة منشورها بعبارة “نتعاون ما نتهاون”.

حالات كورونا الجديدة

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (4474) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (4445) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8931) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (675471) حالة، تعافى منهم (626532) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (869) حالة.