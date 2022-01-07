أكدت عبير باكدم، استشارية نفسية وأسرية، أن اعتماد بعض الرجال على زوجاتهم في الإنفاق على المنزل من ضمن أسباب زيادة حالات الطلاق في المملكة.

7 حالات طلاق في المملكة كل ساعة..

عبير باكدم – استشارية نفسية وأسرية: اعتماد بعض الرجال على زوجاتهم في الإنفاق على المنزل من ضمن أسباب زيادة حالات الطلاق #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rqMMqSEpZ3

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 23, 2022

عدم تحمل المسؤولية:

وتابعت باكدم، خلال مداخلة إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن بعض النساء تريد أن تنفصل بدعوى أن الزوج لا يتحمل المسؤولية ويتكل على زوجته في الإنفاق، وذلك تعليقًا منها على ما نشره البرنامج بشأن وجود 7 حالات طلاق في المملكة كل ساعة.

زيادة حالات الطلاق:

ولفتت الاستشارية إلى أن المرأة في بعض الحالات تجد نفسها تحمل مسؤولية البيت والإنفاق والأولاد منفردة، وربما يكون هذا من عوامل زيادة حالات الطلاق.

وشددت على أن المرأة العاملة أقوى من المرأة غير العاملة، وهي قادرة على اتخاذ قرار الانفصال أو الاستمرار، موضحة أن ارتفاع نسب الطلاق في العالم كله وليس في المملكة فقط.