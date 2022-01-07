أعلنت أمانة منطقة الرياض عن 7 شروط لمحلات بيع الحلويات، منها الإفصاح عن المواد المضافة في التصنيع على الأغلفة.

وأكدت أمانة الرياض، عبر حسابها بموقع تويتر، ضرورة احتواء عبوات وأغلفة الحلوى على بطاقة بيانات تتضمن اسم الغذاء، صنف الحلوى، المواد المضافة، البيانات الغذائية، إرشادات الاستخدام، مدة الصلاحية، والجهة المصنعة، كما يمنع استعمال المحليات الاصطناعية.

كتابة اسم المحل:

وتضمنت الاشتراطات كتابة اسم المحل وعنوانه ورقم هاتفه. وعلامته التجارية على المنتج النهائي، وخلو جميع أصناف الحلويات من علامات التلف والفساد، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتكون المنتجات ذات شكل منتظم، وغير متميعة أو ملتصقة ببعضها أو بالغلاف الخارجي.

التخزين:

وأضافت الأمانة أن الشروط تتضمن تخزين المنتجات المعبأة بطريقة تتوافق مع متطلباتها، وبحسب نوع المادة الغذائية، وحصول جميع العاملين على شهادات صحية، وخلو المنتجات من المحليات الاصطناعية. والمواد الغريبة والضارة والسامة.