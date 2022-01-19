استحوذت شركة مايكروسوفت على، شركة تطوير الألعاب الأمريكية Activision Blizzard، مقابل 68.7 مليار دولار أمريكي، تدفعهم الشركة نقدًا، وبواقع 95 دولارًا أمريكيًا لكل سهم – كونها شركة عامة مطروحة في بورصة ناسداك.

Activision Blizzard عملاق الألعاب الإلكترونية

وتعتبر صفقة الاستحواذ هذه هي الأكبر في هذا القطاع على الإطلاق، حيث ستساعد مايكروسوفت في تعزيز مكانتها في قطاع الألعاب كمنافس شرس لشركة سوني، حيث ستوفر مايكروسوفت المزيد من الألعاب بخدمة Game Pass السحابية خاصة وأن العديد من الألعاب الشهيرة ستصبح مملوكة لها.

تطوير الألعاب

من المعروف أن شركة Activision Blizzard تمتلك استديوهات تطوير ألعاب حول العالم وتضم أكثر من 10 آلاف موظف فيها، وسبق أن طورت ألعاب لها شهرة واسعها منها Call of Duty، World of Warcraft، و Candy Crush، Overwatch، Diablo ، وغيرها من الألعاب المشهورة.

وتسم الصفقة أيضا بتقديم مايكروسوفت للمزيد من الألعاب على الهواتف الذكية للمنافسة في هذا القطاع المتنامي مؤخرًا، وذلك بجانب تقديمها خدمات الألعاب السحابية وأجهزة إكس بوكس، والألعاب عبر أجهزة الكمبيوتر عبر نظام ويندوز.

موعد إتمام الصفقة

وطبقًا لبيان مايكروسوفت فمن المتوقع أن تتم صفقة الاستحواذ على Activision Blizzard في فترة لا تتجاوز يونيو 2023، بسبب الحاجة لإتمام المعاملات القانونية والتجارية الخاصة بها، كما سيبقى مديرها التنفيذي، بوبي كوتيك، في منصبه حتى الاستحواذ وبعد إتمام الصفقة.