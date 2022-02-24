أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة زيادة النسبة المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج من مشتريات المملكة من القمح إلى (20%) بدلاً من نسبة (10%) بداية من العام المالي (1443/1444 هـ).

استيراد القمح من المستثمرين

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تاتي في إطار جهود المملكة لتحقيق الأمن الغذائي ، داعية الشركات السعودية المستثمرة في الخارج للاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين ضمن الشركات المؤهلة لتوريد القمح للمؤسسة العامة للحبوب، من خلال موقعي “الوزارة”، والمؤسسة العامة للحبوب، والتواصل مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض؛ لتسجيل شركاتهم رسمياً وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة.

وللاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين لتوريد إنتاجهم من القمح للمؤسسة العامة للحبوب يرجى زيارة موقعي الوزارة والمؤسسة العامة للحبوب .

ضوابط وإجراءات استيراد القمح

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حددت في وقت سابق ضوابط إجراءات ومتطلبات مشتريات المملكة السنوية من القمح للشركات / المستثمرين السعوديين في الخارج، وذلك تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم 25056 وتاريخ 27 / 10 / 1437هـ بشأن تخصيص نسبة من مشتريات المملكة السنوية من القمح للشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج على أن تقوم المؤسسة العامة للحبوب بدعوة الشركات السعودية المستثمرة في الخارج والمسجلة رسميًا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقديم عروضهم وفق المواصفات المحددة لاستيراد القمح، على أن يكون السعر متوافقًا مع الأسعار التي يؤمَّن بها القمح من الأسواق العالمية.