كشف نادي النصر عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ حارس مرماه، وليد عبدالله وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة الاتحاد أمس في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وليد عبدالله تحت الملاحظة

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” أن الحارس متواجد في أحد مستشفيات مدينة الرياض حيث توجه إليها بشكل عاجل فور وصول البعثة من جدة لإجراء الفحوصات اللازمة، مع بقائه تحت الملاحظة للاطمئنان عليه حتى سلامته بشكل مؤقت.

تعليق مسلي آل معمر

وفي وقت سابق، وبسبب إصابة حارس النصر،انتقد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الحكم الإسباني جيل مانزانو الذي أدار مباراة النصر والاتحاد في الجولة الـ20.

وقال رئيس النصر في تصريحات عقب المباراة: “عندما يخرج وليد عبدالله على نقالة مصابًا والحكم لا يعود إلى تقنية الفيديو، فمن الطبيعي خروج لاعبي النصر من جو المباراة”.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “ما حدث أمام الاتحاد كان مهزلة تحكيمية بكل المقاييس، هل كانت تقنية الفيديو تعمل؟!، لماذا المتضرر دائمًا واحد والمستفيدون دائمًا هم من ينافسونه، بماذا نفسر هذا التكرار؟”.

وكان الاتحاد فاز على نادي النصر بثلاثية دون رد أمس في دوري المحترفين، حيث سجل لـ الاتحاد كل من رومارينيو وعبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله.