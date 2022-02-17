أثنى مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر على فوز فريقه على الباطن بنتيجة 4-3 في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحصد 3 نقاط مهمة.

3 نقاط مهمة لـ النصر

وقال آل معمر عبر حسابه في “تويتر” : ” 3 نقاط مهمة، ألف مبروك لكل النصراويين وحظ أوفر للأشقاء في الباطن”.

وكان العالمي نجح في الفوز برباعية سجلها كل من ” الكاميروني فينسينت أبو بكر، عبدالمجيد الصليهم، خالد الغنام، بيتي مارتينيز”.

أصفر العاصمة في الوصافة

ويتواجد العالمي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، حيث ينتظر أصفر العاصمة خسارة الشباب من الهلال اليوم من أجل البقاء في المركز الثاني.