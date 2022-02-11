أوضح مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر أنه لم يتلقَّ أي إفادة من الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن حضور جماهير في مباراة الاتحاد اليوم.

آل معمر لا يتوقع هذا الخطأ الفادح

وغرد آل معمر قائلًا: “لمن يسأل، لم يصل إلينا أي شيء، كذلك الاتحاد السعودي كما أفادونا، ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية ” مركز التحكيم” خطأ فادحًا كهذا، خصوصًا أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون”.

وقال الإعلامي وليد الفراج في برنامج ” أكشن مع وليد”: ” مركز التحكيم الرياضي السعودي أقر بحضور الجماهير في كلاسيكو الاتحاد ضد النصر معلقًا قرار لجنة الانضباط، حيث سيطرح الاتحاد 40 ألف تذكرة للحضور الجماهيري”.

وأضاف الفراج: ” فرحة عارمة في جدة بعد قرار مركز التحكيم الرياضي، حيث إن قرارات لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم لا تُطبق على مركز التحكيم الرياضي بل العكس هو الصحيح”.

الاتحاد كسب قضيته

يذكر أن نادي الاتحاد كان رفع القضية إلى مركز التحكيم الرياضي يوم الأحد الماضي وتم الاجتماع مساء أمس الخميس ليصدر القرار بإقرار الحضور الجماهيري في الكلاسيكو اليوم.