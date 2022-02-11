انتقد مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الحكم الإسباني جيل مانزانو الذي أدار مباراة النصر والاتحاد في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق آل معمر:

وقال رئيس النصر في تصريحات عقب المباراة: “عندما يخرج وليد عبدالله على نقالة مصابًا والحكم لا يعود إلى تقنية الفيديو، فمن الطبيعي خروج لاعبي النصر من جو المباراة”.

تساؤل حول تعطل تقنية VAR:

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “ما حدث اليوم كان مهزلة تحكيمية بكل المقاييس، هل كانت تقنية الفيديو تعمل؟!، لماذا المتضرر دائمًا واحد والمستفيدون دائمًا هم من ينافسونه، بماذا نفسكر هذا التكرار؟”.

وتابع رئيس النصر: “هنام من يُنفق مئات الملايين وهناك من يعمل ويتعب وفي النهاية، تغيب العدالة وبأحداث غريبة لا تُصدق، من المتسبب في ذلك”.

وكان الحكم الإسباني مانزانو طرد اللاعب البرازيلي تاليسكا في الشوط الثاني بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي الاتحاد.