وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، طلبًا إلى مدير قنوات SSC الناقل الحصري لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

آل معمر يتساءل عن مدير قنوات SSC:

وقال مسلي آل معمر عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “سؤال: هل بالإمكان نعرف من هو مدير قنوات SSC الناقل الحصري للدوري السعودي علشان نقدر نأخذ ونعطي معه ونناقش الهموم المشتركة؟.. اللي يعرفه يعلمني”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة مسلي آل معمر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وانتقدوا تأخر نشر الأهداف وإخراج المباريات خلال الفترة الحالية، خاصة التي يكون النصر طرفًا فيها.

النصر يتجاوز الطائي برباعية:

ولعب النصر ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العالمي برباعية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العالمي رصيده إلى 38 نقطة، ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند 19 نقطة في المركز الـ13.